Прямой эфир
Общество
Москвичам спрогнозировали рекорды атмосферного давления 4 и 5 октября
Мир
В Белоруссии опровергли принятие закона об изменениях в конституции
Мир
Власти Германии отрицают причастность к блокировке RT DE в YouTube
Общество
Попова объявила об отмене массовых мероприятий в РФ из-за COVID-19
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за сильных дождей
Армия
Россия провела пуск ракеты «Циркон» из-под воды
Политика
В Кремле получили заявление об отставке главы Владимирской области
Спорт
Ильзат Ахметов вызван в сборную России по футболу
Культура
Фильм «Веном 2» возглавил российский кинопрокат в выходные

Аналитик заявил об отсутствии дефицита золота в России

Аналитик Бадьянов заявил об отсутствии дефицита золота в России
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России, как и во всем мире, происходит постепенное исчерпание природных ресурсов, в том числе и золота. Однако РФ находится на первом месте в мире по объему разведанных запасов (а есть еще и неразведанные), поэтому о дефиците говорить рано, и это вряд ли сильно отразится на жизни граждан в ближайшей перспективе. Об этом заявил «Известиям» в понедельник, 4 октября, Денис Бадьянов, аналитик УК «Альфа-Капитал», комментируя сообщение золотодобывающей компании «Полюс» о рисках исчерпать сырьевую базу золотодобытчиков в стране.

Слитки общества: россияне стали активно скупать золото
Почему спрос начал восстанавливаться и стоит ли ждать дальнейшего роста инвестиций населения в драгметалл

Ранее в этот день генеральный директор «Полюса» Павел Грачев заявил РБК, что золотодобывающая отрасль России через 10–20 лет может столкнуться с недостатком запасов. По его словам, нынешние запасы золота в стране составляют около 7,5–8 тыс. т, а производится 330 т в год. При этом запасов этого металла у самой компании хватит на 37 лет, подчеркнул он. Грачев считает, что компаниям надо наращивать инвестиции в геологоразведку.

В свою очередь Бадьянов рассказал, что глобальный рынок золотодобычи за последние 10 лет вырос на 25%, а темпы роста добычи в России составляют более 60% за этот же период. По разным оценкам, при больших инвестициях в геологоразведку, золота в стране — разведанные запасы плюс новые месторождения — хватит примерно до 2040–2050 годов при условии сохранения текущих уровней добычи, отметил эксперт.

В целом, по его словам, проблема исчерпания запасов (руд, минерального сырья, золота и серебра, нефти) носит «глобальный характер». Поэтому не только из-за климатических изменений мир сейчас активно идет к тому, чтобы энергетика больше строилась на возобновляемых источниках энергии. Он выразил мнение, что со временем и Россия сможет компенсировать падение добычи нефти «ростом производства природного газа и водорода».

При этом он отметил, что со временем объемы добычи золота будут снижаться как в мировом масштабе, так и в России, но геологоразведка, повышенные объемы инвестиций в поиск новых месторождений «дадут свои результаты».

В начале июня глава Минприроды Александр Козлов заявлял «Известиям», что запасов золота в России при текущем уровне добычи хватит примерно на 40 лет. Он также сообщал, что РФ находится на первом месте в мире по запасам золота (13%), по объемам добычи на третьем после Китая и Австралии.

Кроме того, по его словам, Российская Федерация постоянно пополняет свою ресурсную базу: с 2010 года прирост запасов составил почти 6 тыс. т.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021