Аналитик заявил об отсутствии дефицита золота в России

В России, как и во всем мире, происходит постепенное исчерпание природных ресурсов, в том числе и золота. Однако РФ находится на первом месте в мире по объему разведанных запасов (а есть еще и неразведанные), поэтому о дефиците говорить рано, и это вряд ли сильно отразится на жизни граждан в ближайшей перспективе. Об этом заявил «Известиям» в понедельник, 4 октября, Денис Бадьянов, аналитик УК «Альфа-Капитал», комментируя сообщение золотодобывающей компании «Полюс» о рисках исчерпать сырьевую базу золотодобытчиков в стране.

Ранее в этот день генеральный директор «Полюса» Павел Грачев заявил РБК, что золотодобывающая отрасль России через 10–20 лет может столкнуться с недостатком запасов. По его словам, нынешние запасы золота в стране составляют около 7,5–8 тыс. т, а производится 330 т в год. При этом запасов этого металла у самой компании хватит на 37 лет, подчеркнул он. Грачев считает, что компаниям надо наращивать инвестиции в геологоразведку.

В свою очередь Бадьянов рассказал, что глобальный рынок золотодобычи за последние 10 лет вырос на 25%, а темпы роста добычи в России составляют более 60% за этот же период. По разным оценкам, при больших инвестициях в геологоразведку, золота в стране — разведанные запасы плюс новые месторождения — хватит примерно до 2040–2050 годов при условии сохранения текущих уровней добычи, отметил эксперт.

В целом, по его словам, проблема исчерпания запасов (руд, минерального сырья, золота и серебра, нефти) носит «глобальный характер». Поэтому не только из-за климатических изменений мир сейчас активно идет к тому, чтобы энергетика больше строилась на возобновляемых источниках энергии. Он выразил мнение, что со временем и Россия сможет компенсировать падение добычи нефти «ростом производства природного газа и водорода».

При этом он отметил, что со временем объемы добычи золота будут снижаться как в мировом масштабе, так и в России, но геологоразведка, повышенные объемы инвестиций в поиск новых месторождений «дадут свои результаты».

В начале июня глава Минприроды Александр Козлов заявлял «Известиям», что запасов золота в России при текущем уровне добычи хватит примерно на 40 лет. Он также сообщал, что РФ находится на первом месте в мире по запасам золота (13%), по объемам добычи на третьем после Китая и Австралии.

Кроме того, по его словам, Российская Федерация постоянно пополняет свою ресурсную базу: с 2010 года прирост запасов составил почти 6 тыс. т.