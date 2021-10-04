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В Тюмени двухлетняя девочка отравилась жидкостью для стирки

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В Тюмени двухлетняя девочка попала в больницу, после того как отравилась жидкостью для стирки. Об этом сообщается в понедельник, 4 сентября, на сайте kp.ru.

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Мама заметила, что дочь стала вялой и сонной, и вызвала врачей.

«Часть жидкости из капсулы вылилась на пол, другую часть дочь проглотила. Она пальчиком попыталась убрать невкусное вещество изо рта, ее вырвало», — рассказала женщина диспетчеру скорой помощи.

Прибывшие на место медики диагностировали у ребенка отравление. С помощью специального зонда девочке промыли желудок, а потом отвезли в областную клиническую больницу № 2.

По словам врачей, если ребенок съел что-то из бытовой химии, например, капсулу с моющим средством, следует хорошо промыть полость рта. Для этого голову человеку нужно наклонить вперед, дать ему воды и вызвать рвоту. После этих манипуляций необходимо обратиться за медицинской помощью, сообщает телеканал «360».

Ранее, 24 сентября, 10-летний мальчик отравился неизвестным веществом в школе в поселке Шушары под Санкт-Петербургом. Пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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