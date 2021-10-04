Крупный комплекс по разведению овец построят в Серпухове

В подмосковном Серпухове построят овцеводческий комплекс на 10 тыс. голов. О проекте рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства.

По словам главы ведомства Сергея Воскресенского, которые приводит «Подмосковье сегодня», сейчас более 90% баранины и ягнятины производят личные подсобные и фермерские хозяйства. Это приводит к тому, что, несмотря на растущий спрос, продукция не получает широкого распространения в сетях. Дело в том, что малые распространители не выполняют условия поставок, которые требуют ритейлеры.

Отсутствие продукции в регионе восполняется строительством крупных оводцеводческих предприятий. В частности, планируется построить такой комплекс в Серпухове с предполагаемым объемом инвестиций в 500 млн рублей. В результате в округе будет создано до 100 новых рабочих мест.

В конце сентября Московская область стала победителем Национальной премии в сфере инфраструктуры «Росинфра» в двух номинациях — «Лучший проект ГЧП в сфере городского развития» и «Лучший проект ГЧП в сфере жилищно-коммунального хозяйства».