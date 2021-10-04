Kia сертифицировала обновленный Ceed для российского рынка

Корейская компания Kia сертифицировала в России обновленное семейство моделей Kia Ceed. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 4 октября.

Отмечается, что до конца 2021 года на российском рынке будут представлены обновленные пятидверный хетчбэк Ceed, универсал Ceed Sportswagon (SW), а также городской купе-кроссовер XCeed.

Обновленное семейство Ceed обзавелось новым бампером, узкими фарами, иной решеткой радиатора и видоизмененным воздухозаборником.

В салоне обновленного Ceed появился новый информационно-развлекательный комплекс с 10,25-дюймовым дисплеем и цифровая приборная панель.

Модель будет предложена в России с двигателями мощностью от 128 до 200 л.с. Коробки передач — шестиступенчатая автоматическая трансмиссия и робот.

Более подробная информация о дате начала продаж, комплектациях модели и ценах будет представлена позднее.

1 июля Kia объявила о начале трансформации бренда в России и на рынках стран СНГ. Первым шагом стало объявление нового названия компании — Kia Russia & CIS («Киа Россия и СНГ»).

Кроме того, у компании появился новый девиз — Movement that inspires («Движение, которое вдохновляет»). Он отражает новую глобальную цель Kia — вдохновлять клиентов своими продуктами, услугами и самим опытом от взаимодействия с брендом.