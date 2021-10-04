Прямой эфир
Общество
Москвичам спрогнозировали рекорды атмосферного давления 4 и 5 октября
Мир
В Белоруссии опровергли принятие закона об изменениях в конституции
Мир
Власти Германии отрицают причастность к блокировке RT DE в YouTube
Общество
Попова объявила об отмене массовых мероприятий в РФ из-за COVID-19
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за сильных дождей
Армия
Россия провела пуск ракеты «Циркон» из-под воды
Политика
В Кремле получили заявление об отставке главы Владимирской области
Спорт
Ильзат Ахметов вызван в сборную России по футболу
Культура
Фильм «Веном 2» возглавил российский кинопрокат в выходные

Kia сертифицировала обновленный Ceed для российского рынка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Корейская компания Kia сертифицировала в России обновленное семейство моделей Kia Ceed. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 4 октября.

Свято место: что случилось с корейским кроссовером
Тест-драйв обновленного Hyundai Santa Fe в Приэльбрусье

Отмечается, что до конца 2021 года на российском рынке будут представлены обновленные пятидверный хетчбэк Ceed, универсал Ceed Sportswagon (SW), а также городской купе-кроссовер XCeed.

Обновленное семейство Ceed обзавелось новым бампером, узкими фарами, иной решеткой радиатора и видоизмененным воздухозаборником.

В салоне обновленного Ceed появился новый информационно-развлекательный комплекс с 10,25-дюймовым дисплеем и цифровая приборная панель.

Модель будет предложена в России с двигателями мощностью от 128 до 200 л.с. Коробки передач — шестиступенчатая автоматическая трансмиссия и робот.

Более подробная информация о дате начала продаж, комплектациях модели и ценах будет представлена позднее.

1 июля Kia объявила о начале трансформации бренда в России и на рынках стран СНГ. Первым шагом стало объявление нового названия компании — Kia Russia & CIS («Киа Россия и СНГ»).

Кроме того, у компании появился новый девиз — Movement that inspires («Движение, которое вдохновляет»). Он отражает новую глобальную цель Kia — вдохновлять клиентов своими продуктами, услугами и самим опытом от взаимодействия с брендом.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021