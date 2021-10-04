Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие новых рецепторов

Нобелевская премия по медицине за 2021 год досталась американским ученым Дэвиду Джулиусу и Ардему Патапутяну, изучившим реакцию живых организмов на прикосновения и температуру. Об этом 4 октября сообщает Нобелевский комитет.

«Их исследования раскрыли один из секретов природы, объяснив молекулярную основу восприятия тепла, холода и механической силы, которая имеет фундаментальное значение для нашей способности чувствовать, интерпретировать и взаимодействовать с нашей внутренней и внешней средой», — говорится в сообщении.

Ученым удалось раскрыть механизм того, как молекулы-рецепторы запускают биохимические реакции, вызывающие осязательные ощущения.

«Обнаруженные ионные каналы важны для многих физиологических процессов и болезненных состояний», — отметили члены жюри.

65-летний Джулиус еще в 1990-х выявил рецептор в нервных окончаниях кожи, реагирующий на тепло, получил докторскую степень в 1984 году в Калифорнийском университете Беркли, а впоследствии переехал в Сан-Франциско, где и работает до сих пор.

Его коллега 54-летний Патапутян в 2000-х задействовал чувствительные к давлению клетки и открыл новый класс рецепторов (TRPM8), которые активируются пониженной температурой. Он защитил диссертацию в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене. Сейчас ученый работает в американском некоммерческом медицинском и исследовательском центре Scripps Research в Ла-Хойя в Калифорнии.

Ранее в этот же день в Стокгольме стартовала Нобелевская неделя. Победитель в области физики будет определен во вторник, 5 октября. В среду и четверг назовут имена лауреатов по химии и литературе. Обладателя Премии мира объявят 8 октября.