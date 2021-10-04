Чемпионат Европы по боксу проведут в Улан-Удэ

В столице Бурятии в 2022 году проведут чемпионат Европы по боксу среди женщин. Об этом сообщили в республиканском министерстве спорта.

Как пишет Transsibinfo.com, у Бурятии есть опыт проведения крупных международных соревнований. Так, чемпионат мира по женскому боксу провели здесь в 2019 году. Тогда в Улан-Удэ приехало более 200 спортсменок из 57 стран. Эксперты отмечали высокий уровень организации турнира.

Кроме того, в республике очень развит этот вид спорта. В сборную страны входят сразу несколько представительниц Бурятии. Серебряную медаль на домашнем чемпионате мира завоевала бурятка Людмила Воронцова.

На чемпионат мира в Улан-Удэ было потрачено порядка 160 млн рублей. Из этой суммы 105 млн рублей составила субсидия из регионального бюджета.