Врач назвал важный для курильщиков витамин

Курящим людям необходимо следить за уровнем токоферола (витамина Е) в организме, так как он способен снижать негативное воздействие никотина. Об этом 4 октября рассказал врач-эндокринолог Владислав Бондаренко.

Специалист добавил, что витамин Е помогает очистить организм от воздействия сигаретного дыма и поддерживает здоровье легких.

«Никотин разрушительно влияет на различные молекулы в организме — белки, липиды и ДНК. Кроме того, он способствует развитию онкологических процессов», — рассказал медик сайту «Вечерняя Москва».

Врач отметил, что курящим людям необходимо поддерживать баланс витамина Е в организме, так как его недостаток чреват серьезными осложнениями, вплоть до появления опухолей.

Ранее, 30 сентября, научный сотрудник ФГБУ Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОЗ) Минздрава РФ Галина Сахарова рассказала, что никотиновая зависимость среди курильщиков школьного возраста возросла в шесть раз после появления на рынке электронных сигарет.

По ее словам, несмотря на снижение распространенности курения сигарет, распространенность никотиновой зависимости среди детей и подростков школьного возраста увеличилась в шесть раз. При этом зависимость у тех, кто курит электронные сигареты, развивается намного быстрее, нежели у курильщиков простых сигарет, добавила эксперт.