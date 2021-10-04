Прямой эфир
Общество
Москвичам спрогнозировали рекорды атмосферного давления 4 и 5 октября
Мир
В Белоруссии опровергли принятие закона об изменениях в конституции
Мир
Власти Германии отрицают причастность к блокировке RT DE в YouTube
Общество
Попова объявила об отмене массовых мероприятий в РФ из-за COVID-19
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за сильных дождей
Армия
Россия провела пуск ракеты «Циркон» из-под воды
Политика
В Кремле получили заявление об отставке главы Владимирской области
Спорт
Ильзат Ахметов вызван в сборную России по футболу
Культура
Фильм «Веном 2» возглавил российский кинопрокат в выходные

Врач назвал важный для курильщиков витамин

Врач-эндокринолог Бондаренко назвал витамин, способный снижать воздействие никотина
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курящим людям необходимо следить за уровнем токоферола (витамина Е) в организме, так как он способен снижать негативное воздействие никотина. Об этом 4 октября рассказал врач-эндокринолог Владислав Бондаренко.

Не на игрушки: пособия запретят тратить на алкоголь и сигареты
Как электронные счета помогут это контролировать

Специалист добавил, что витамин Е помогает очистить организм от воздействия сигаретного дыма и поддерживает здоровье легких.

«Никотин разрушительно влияет на различные молекулы в организме — белки, липиды и ДНК. Кроме того, он способствует развитию онкологических процессов», — рассказал медик сайту «Вечерняя Москва».

Врач отметил, что курящим людям необходимо поддерживать баланс витамина Е в организме, так как его недостаток чреват серьезными осложнениями, вплоть до появления опухолей.

Ранее, 30 сентября, научный сотрудник ФГБУ Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения (ЦНИИОЗ) Минздрава РФ Галина Сахарова рассказала, что никотиновая зависимость среди курильщиков школьного возраста возросла в шесть раз после появления на рынке электронных сигарет.

По ее словам, несмотря на снижение распространенности курения сигарет, распространенность никотиновой зависимости среди детей и подростков школьного возраста увеличилась в шесть раз. При этом зависимость у тех, кто курит электронные сигареты, развивается намного быстрее, нежели у курильщиков простых сигарет, добавила эксперт.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021