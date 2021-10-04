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Моллюсков из акватории Владивостока проверят на токсины

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Моллюсков, добытых в водах Владивостока, проверят на содержание опасного токсина. Решение об этом было принято после сообщения ученых о высокой концентрации в Амурском заливе микроводорослей, содержащих смертоносный нервнопаралитический токсин. Анализы проведут специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории.

Опасное открытие сделали ученые Центра мониторинга вредоносных микроводорослей Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского ДВО РАН. По их словам, впервые в истории наблюдений в акватории Амурского залива найдены микроводоросли, выделяющие нервно-паралитический яд, причем их концентрация превышает норму примерно в 200 раз.

Токсин накапливается наиболее активно в мидиях и устрицах, которые активно добывают в акватории Амурского залива.

Проверкой моллюсков на наличие опасного фитотоксина займется Приморская межобластная ветеринарная лаборатория, подведомственная Россельхознадзору. К проверке подключат и прокуратуру, пишет Vostokmedia.

Токсичные микроводоросли не представляют опасности для моллюсков в отличие от зверей, птиц и даже человека. Ситуацию усугубляет то, что токсин не имеет антидота, от него не спасет даже тщательная термическая обработка. Причиной размножения микроводорослей стала аномальная жара, которая стояла минувшим летом на территории Приморского края.

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