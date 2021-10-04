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В центре Волгограда высадят 500 деревьев и кустарников

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Осеннюю высадку растений проводят в Центральном районе Волгограда. В течение сезона территории озеленят 500 деревьев и кустарников.

100 растений уже пополнили площадку около музея «Россия — моя история». В Царицынском парке были высажены 35 айлант и робиний, на Аллее Героев появились 12 яблонь. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру». Также озеленение проведено на левом склоне поймы реки Царицы.

На улице Чуйкова районная коммунальная служба планирует высадить 77 деревьев. Озеленение пройдет в границах улиц Комсомольской и 13-й Гвардейской, а также на перекрестке с улицей Ленина. Планируется замена погибших от изумрудной златки ясеней.

Работы также запланированы на пешеходных зонах вдоль улиц Советской, Мира, переулка Воровского и бульвара по проспекту Ленина.

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