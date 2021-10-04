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Эксперт заявила о наличии в России будущих компаний-«единорогов»

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Первый заместитель генерального директора «Иннопрактики» Наталья Попова заявила о наличии в России высокотехнологичных компаний, которые в среднесрочной перспективе могут стать глобальными «единорогами». Такое мнение она высказала в беседе с «РИА Новости» в понедельник, 4 октября.

«Будучи общественным омбудсменом, в чью сферу ответственности входят национальные чемпионы, я считаю, что такие компании способны достичь отраслевого или глобального лидерства в среднесрочной перспективе, прежде всего благодаря темпам роста выручки и экспортоориентированности», — заявила Попова.

Сейчас, по данным Crunchbase и CB Insights, в России нет ни одного «единорога». При этом страна лидирует по «донорству» компаний-«единорогов» в другие страны. Топ-менеджер выразила уверенность в том, что появление таких компаний возможно в любой технологической отрасли благодаря реализации технологического потенциала.

Попова напомнила, что «единорогами» в мировой практике считаются стартапы, получившие оценку капитализации в $1 млрд. Данную оценку осуществляет инвестор, она, как правило, отражает его ожидания от будущего развития компании. Вместе с тем для компаний — национальных чемпионов индикатором успеха является достижение выручки в размере $1 млрд. Именно поэтому такая задача даже более амбициозна, чем появление новых компаний-«единорогов», утверждает омбудсмен.

В число национальных чемпионов, по ее словам, входят компании со значимым потенциалом на российском и глобальном рынках: биофармацевтическая «Биокад», выпускающая препараты для онкологических и аутоиммунных заболеваний; «СуперОкс», разрабатывающая уникальные материалы с высокотемпературной сверхпроводимостью; «Геоскан», занимающаяся геологоразведкой с использованием БПЛА и шоу-дронов. Для наращивания потенциала она рекомендовала национальным чемпионам обзавестись новыми союзниками как в госсекторе, так и за его пределами.

«Для государств сегодня вопрос появления «единорогов» и глобальных лидеров в своих рыночных нишах не только критически важен в связи с их вкладом в увеличение макроэкономических показателей, но и обусловлен вопросами обеспечения технологического суверенитета. В России данный вопрос еще более актуален, потому что государственный сектор выступает крупнейшим заказчиком инновационных и цифровых решений», — отметила Попова.

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