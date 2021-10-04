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В Кремле прокомментировали задержание журналиста Можейко

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В Кремле не обладают информацией о задержании журналиста белорусской версии издания «Комсомольская правда» Геннадия Можейко. Об этом в понедельник, 4 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Мы не располагаем какой-то доподлинной информацией о том, где произошло задержание журналиста. Мы этого просто не знаем», — сказал представитель Кремля.

Он обратил особое внимание на то, что речь идет о задержании гражданина Белоруссии.

«Конечно, если это связано с его журналистской деятельностью, то, безусловно, нельзя одобрять такие действия. Но еще раз повторяю: мы не знаем деталей, мы не знаем, что вменяется ему в вину. И все-таки речь идет о, скажем так, внутрибелорусском сюжете. И здесь, мы, наверное, вряд ли можем что-то детально комментировать», — объяснил пресс-секретарь главы государства.

Песков напомнил, что Россия выразила несогласие в связи с тем, что был заблокирован сайт «Комсомольской правды в Беларуси». По его словам, в Кремле надеются на возобновление доступа к сайту, однако нет уверенности, что Минск слышит призывы Москвы обеспечить свободную работу издания.

Накануне сообщалось, что Можейко находится в изоляторе на Окрестина в Минске, а дома у него был проведен обыск. На сайте kp.ru со ссылкой на слова матери Можейко уточняется, что обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел — о разжигании вражды и оскорблении представителя власти.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, отметила, что «КП в Беларуси» — филиал российского издания, и исходя из этого российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами. Посольство РФ, по ее словам, постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.

Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир потребовал освобождения Можейко, поскольку ему не предъявили обвинений в террористической или другой преступной деятельности. По его словам, журналист до сих пор не вышел на связь с родственниками и коллегами.

29 сентября пользователи интернета в Белоруссии столкнулись с тем, что сайт «Комсомольской правды в Беларуси» не открывается. Как объяснили в мининформе республики, ограничение доступа к сайту связано с тем, что на интернет-ресурсе «размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности».

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