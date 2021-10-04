Женщина погибла при пожаре в частном доме в Ростовской области

Одна женщина погибла и трое пострадали в результате пожара в жилом доме в Ростовской области. Причиной возгорания стало замыкание проводки.

Пожар произошел в слободе Красюковской. Площадь горения составила 56 кв. м. Ликвидация пожара длилась несколько часов, к работе привлекли шесть человек.

В результате происшествия погибла 51-летняя женщина. 41-летний мужчина, 30-летняя женщина и 13-летний подросток пострадали, сообщает RostovGazeta.

В конце сентября в частном доме в деревне Новая Каменка в Пермском крае произошел пожар, в результате которого погибли дети 2008 и 2011 годов рождения. Они остались дома без присмотра взрослых. По факту возгорания возбуждено уголовное дело.