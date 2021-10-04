В WhatsApp появится новая функция

Команда мессенджера WhatsApp работает над новым плеером для пользователей Global voice message player. Об этом сообщил в воскресенье, 3 октября, WABetaInfo.

По информации портала, подобная разработка должна упросить прослушивание длинных голосовых сообщений.

Так, пользователи смогут выходить из диалога, тогда как воспроизведение голосового сообщения не будет останавливаться. Они также смогут увидеть сообщение вверху экрана, а рядом расположатся все элементы управления.

Портал уточняет, что в настоящее время голосовые сообщения воспроизводятся только с экрана чата отправителя.

Пока разработка находится на раннем этапе и дата запуска функции неизвестна, добавляет «Газета.ру».

Ранее, 15 сентября, исполнительный директор WhatsApp Уилл Кэткарт рассказал, что в мессенджере начали тестировать новую функцию под названием «Предприятия поблизости». По его словам, новинка поможет пользователям узнать, какие магазины, рестораны и другие предприятия расположены поблизости.

В августе в приложении появилась возможность отправить собеседнику фотографии и видеофайлы, которые исчезнут после однократного просмотра. При этом, несмотря на то что видео и фото пропадают из чата после их открытия собеседником, пользователь все равно получит оповещение о прочтении.