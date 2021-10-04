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В WhatsApp появится новая функция

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Команда мессенджера WhatsApp работает над новым плеером для пользователей Global voice message player. Об этом сообщил в воскресенье, 3 октября, WABetaInfo.

По информации портала, подобная разработка должна упросить прослушивание длинных голосовых сообщений.

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Так, пользователи смогут выходить из диалога, тогда как воспроизведение голосового сообщения не будет останавливаться. Они также смогут увидеть сообщение вверху экрана, а рядом расположатся все элементы управления.

Портал уточняет, что в настоящее время голосовые сообщения воспроизводятся только с экрана чата отправителя.

Пока разработка находится на раннем этапе и дата запуска функции неизвестна, добавляет «Газета.ру».

Ранее, 15 сентября, исполнительный директор WhatsApp Уилл Кэткарт рассказал, что в мессенджере начали тестировать новую функцию под названием «Предприятия поблизости». По его словам, новинка поможет пользователям узнать, какие магазины, рестораны и другие предприятия расположены поблизости.

В августе в приложении появилась возможность отправить собеседнику фотографии и видеофайлы, которые исчезнут после однократного просмотра. При этом, несмотря на то что видео и фото пропадают из чата после их открытия собеседником, пользователь все равно получит оповещение о прочтении.

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