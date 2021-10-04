В Белоруссии опровергли принятие закона об изменениях в конституции

Принятый в Белоруссии закон касается лишь единого дня голосования, поправки в конституцию страны в настоящее время дорабатываются в рабочей группе. Об этом в понедельник, 4 октября, заявил «Известиям» председатель постоянной комиссии по международным делам палаты представителей Национального собрания страны Андрей Савиных.

«Закон, принятый сегодня, касается только единого дня голосования. Поправки в конституцию, которые готовятся конституционной комиссией, — это другой процесс. Они были подготовлены этой комиссией. Сейчас они дорабатываются в рабочей группе и потом будут вынесены на всенародное обсуждение», — объяснил он.

Ранее в этот день БелТА сообщило о том, что нижняя палата парламента Белоруссии утвердила изменения в конституции. Указывалось, что законопроект «Об изменении Конституции Республики Беларусь» был принят во втором, окончательном, чтении.

Также в агентстве добавили, что после рассмотрения законопроекта в первом чтении он был направлен главе государства Александру Лукашенко. Замечаний от него не поступило.

27 сентября президент Белоруссии заявил, что референдум по новой редакции конституции состоится не позднее февраля 2022 года. Он подчеркнул важность того, чтобы вся проводимая работа по конституционному строительству стала основой для консолидации белорусского общества.

Ранее, 20 сентября, Лукашенко сообщил о готовности провести референдум по изменениям в основной закон. Белорусский лидер указал на то, что организация этого процесса является задачей в том числе для местных органов власти. При этом «у каждого будут свои функции, но цель для всех будет одна», добавил политик, отметив, что председателям райисполкомов и сотрудникам вертикали власти придется нелегко.

11 августа стало известно, что в Белоруссии предложили убрать из обновленного текста конституции положение о стремлении республики к нейтралитету. Кроме того, предлагалось закрепить положение о том, что с территории Белоруссии не будет исходить никаких угроз другим странам.

21 июля конституционная комиссия предложила ограничить пребывание человека в должности президента страны двумя сроками. Кроме того, была представлена идея сохранить президентскую форму правления, однако установить более высокий возрастной ценз для занятия этой должности — 40 лет вместо 35. До этого, в мае, комиссия также предложила ограничить законодательную функцию президента и лишить его возможности издавать декреты, имеющие силу закона.