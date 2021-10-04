Собянин рассказал о ситуации с COVID-19 в Москве

В Москве показатели заболеваемости COVID-19 пока в два раза ниже пиковых значений. Об этом сообщил в понедельник, 4 октября, мэр столицы Сергей Собянин.

«В Москве пока <...> эти показатели (заболеваемости COVID-19. — Ред.) в два раза ниже пиковых значений. Но тем не менее вот за последнюю только неделю мы видим рост заболеваемости порядка 30% и рост госпитализаций больше 20%, что говорит об отрицательной динамике в ситуации с коронавирусом», — сказал Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Вместе с тем мэр столицы заявил о необходимости ужесточить контроль за соблюдением санитарных правил в столице. По его словам, власти Москвы будут контролировать ситуацию с COVID-19 и принимать необходимые меры в случае ухудшения положения.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что темпы вакцинации в России недостаточны для успешной борьбы с коронавирусной инфекцией и россиянам нужно активнее делать прививки. Причиной низких темпов вакцинации он счел недостаточно активную кампанию по разъяснению безальтернативности вакцинации.

22 августа президент России Владимир Путин назвал вакцинацию лучшим инструментом для победы над пандемией. Он также указал на необходимость проведения разъяснительной работы по вакцинации. По его словам, нужно рассказывать населению о преимуществах прививок и говорить о последствиях тяжелого течения заболевания.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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