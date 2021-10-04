Заморозки до -8 градусов прогнозируют в Удмуртии

Синоптики предупреждают жителей Удмуртии о заморозках. Температура упадет до –8 градусов в ночь на 5 октября.

По данным комитета по делам ГО и ЧС республики, в ночные и утренние часы местами возможен туман. Об этом пишет Udm-info.ru. По ночам 6 и 7 октября ожидаются заморозки до –5 градусов.

В первой половине недели дневная температура будет подниматься до +7…+12 градусов. В середине недели ожидается незначительное потепление. Осадки не прогнозируются.

Ранее синоптики спрогнозировали первые морозы в Москве после 20 октября. Пока в столице сохраняется однородная погода без резких перепадов температур.