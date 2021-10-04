Москвичам спрогнозировали рекорды атмосферного давления 4 и 5 октября

Сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков спрогнозировал рекорды атмосферного давления в Москве 4 и 5 октября.

Как пояснил специалист в беседе с телеканалом «Звезда», речь идет о показателях в 764–766 мм рт. ст.

«Атмосферное давление действительно очень высокое, оно продолжает повышаться. Сегодня мы ожидаем 764 мм ртутного столба, а завтра — 766», — рассказал Синенков.

Специалист отметил, что причиной повышения атмосферного давления является мощный антициклон, установившийся на территории России. Такая погода является характерной для второго месяца осени. Как рассказал синоптик, такие продолжительные атмосферные вихри «занимают очень большую площадь, практически от Белого до Черного морей и от западных границ до Урала». Кроме того, такие антициклоны являются стационирующими, при них ветер практически отсутствует.

В Москве в понедельник, 4 октября, ожидается солнечная и сухая погода. Воздух прогреется до +12 градусов, в Подмосковье — до +13. Скорость ветра не превысит 6 м/с, пишет REGNUM.

Ранее 4 октября главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что погода в Москве на текущей неделе ожидается комфортная, однако ночью температура постепенно приблизится к нулю.

В этот же день специалисты центра «Фобос» предупредили об аномально снежной зиме в России. Связано это с тем, что в текущем году в Арктике завершился процесс таяния льда. При этом в некоторых регионах страны уже начались снегопады, а где-то даже прошли штормы. Речь идет о Чукотке, Ямале, Таймыре, Южном Урале и Сибири. Самые значительные аномалии будут наблюдаться в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока.

В столичном регионе высота сугробов на четверть превысит норму, пишет НСН. В низовьях Волги, на Колыме и юге Сибири осадков выпадет в полтора-два раза больше.