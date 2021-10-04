Работы по отлову собак активизируют в Якутске

В Якутске перед началом Всероссийской переписи населения усилят работу по борьбе с безнадзорными животными. Соответствующее поручение мэр города Евгений Григорьев дал городским службам.

По его словам, необходимо усилить отлов собак во всех округах, особенно в частном секторе. Цель — обеспечение безопасного передвижения переписчиков во время переписи.

В пункте передержки животных рассказали, что у них сейчас содержатся 482 собаки. За неделю удалось отловить 72, стерилизовать столько же, вакцинировать 42 и выпустить в естественную среду обитания 46. Порядка 40 собак передали новым хозяевам. В заявке на отлов — 51 собака, пишет ИА SakhaNews.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября этого года, а на труднодоступных территориях она продлится до 20 декабря.