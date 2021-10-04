Песков прокомментировал публикацию «досье Пандоры»

Демонстрация роли США как крупнейшей в мире налоговой и офшорной лакуны — единственное, что действительно бросается в глаза в «досье Пандоры». Об этом заявил в ходе беседы с журналистами в понедельник, 4 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Единственное, что действительно бросается в глаза, — это все-таки, наверное, демонстрация того, какое же государство является крупнейшей в мире офшорной и налоговой лакуной. Это, конечно, Соединенные Штаты», — сказал представитель Кремля.

В то же время он добавил, что в материале содержится много голословных утверждений. По словам пресс-секретаря российского лидера, эти публикации не являются основанием для каких-то проверок.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал 3 октября данные об офшорных счетах ряда мировых политиков и известных людей — «досье Пандоры». В частности, в тексте отмечается, что крупнейшая юридическая фирма в Соединенных Штатах Baker McKenzie помогала украинскому олигарху Игорю Коломойскому отмывать миллиарды долларов через подставные компании. Всего олигарху удалось таким образом отмыть $5,5 млрд.

Согласно материалу, президент Украины Владимир Зеленский и его соратники могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, связанных с Коломойским. Всего в списке «досье Пандоры» фигурирует более 35 действующих и бывших политиков, порядка 400 чиновников примерно из 100 стран.

4 октября пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров отметил, что быстрой реакции руководства Украины на это расследование журналистов не будет.