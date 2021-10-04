Нобелевскую премию по медицине присудили ученым Джулиусу и Патапутяну

Нобелевской премии по медицине за 2021 год удостоились ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян за свои открытия в области жизнедеятельности живых организмов.

В процессе изучения реакций организмов на температуру исследователи обнаружили молекулы-рецепторы, которые запускают биохимические процессы, вызывающие ощущения тепла, холода или прикосновений.

«Основополагающие открытия лауреатов Нобелевской премии этого года <…> помогли объяснить, как тепло, холод и прикосновения способны инициировать сигналы в нашей нервной системе. Обнаруженные ионные каналы важны для многих физиологических процессов и болезненных состояний», — прокомментировали свое решение члены жюри.

65-летний Джулиус еще в 1990-х выявил рецептор в нервных окончаниях кожи, реагирующий на тепло, получил докторскую степень в 1984 году в Калифорнийском университете Беркли, а впоследствии переехал в Сан-Франциско, где и работает до сих пор.

Его коллега 54-летний Патапутян в 2000-х задействовал чувствительные к давлению клетки и открыл новый класс рецепторов (TRPM8), которые активируются пониженной температурой. Он защитил диссертацию в Калифорнийском технологическом институте в Пасадене. Сейчас ученый работает в американском некоммерческом медицинском и исследовательском центре Scripps Research в Ла-Хойя в Калифорнии.

Ранее в этот же день в Стокгольме стартовала Нобелевская неделя. Победитель в области физики будет определен во вторник, 5 октября. В среду и четверг назовут имена лауреатов по химии и литературе. Обладателя Премии мира объявят 8 октября.

В мае стало известно, что президент РФ Владимир Путин вошел в список кандидатов на Нобелевскую премию мира – 2021. Выдвинул российского лидера в номинанты на премию академик, писатель Сергей Комков.

Комков направил соответствующую заявку в Нобелевский комитет в сентябре 2020 года. Он попросил наградить российского президента за оказание гуманитарной помощи 27 странам в борьбе с коронавирусом и внесение поправки о Боге в Конституцию РФ.