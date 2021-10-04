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Склеп с останками нашли рядом со строящимся в Благовещенске храмом

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В Благовещенске рядом со строящейся Албазинской церковью строители обнаружили склеп. Экскаватор задел ковшом верхнюю плиту сооружения во время рытья котлована для водоотводного колодца.

Для исследования захоронения создана специальная комиссия. Она состоит из священнослужителей и сотрудников Благовещенской епархии. Под плитой обнаружен хорошо сохранившийся кирпичный склеп, а в нем — гроб с останками женщины в монашеском облачении.

В епархии предположили, что останки принадлежат игумении Палладии — первой настоятельнице Богородично-Албазинского монастыря. Когда-то он был расположен на территории строящегося храма. Игумения Палладия умерла в мае 1912 года от болезни и была погребена за алтарем Троицкого собора на территории монастыря.

Принято решение сохранить останки в историческом склепе. В ближайшее время на могиле установят крест-памятник, пишет Амурская служба новостей.

В 2020 году на этом же участке пытались обнаружить могилу мецената Семена Шадрина, в честь которого в народе и прозвали Свято-Троицкую церковь Шадринским собором.

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