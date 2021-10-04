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Больше 93 тыс. жителей Орловской области вакцинировались против гриппа

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Свыше 93 тыс. жителей Орловской области поставили прививки против гриппа. Иммунизацию проводят все медицинские организации региона, которые ведут вакцинацию в рамках национального календаря.

По словам руководителя областного управления Роспотребнадзора Александра Румянцева, на текущий момент в регионе подтверждена циркуляция вирусов негриппозной этиологии. Случаи гриппа в Орловской области пока не выявлены. Об этом пишет InfoOrel.ru.

Вакцинацию против гриппа прошло порядка 12,8% численности населения. В числе привитых — 15,5 тыс. детей. В Орловскую область поступило 207 тыс. доз вакцины «Совигрипп» для взрослых, что составляет 64% от заявленной потребности региона.

В первую очередь вакцинации подлежат лица из групп риска, в том числе граждане старше 60 лет, беременные женщины, пациенты с хроническими заболеваниями и медицинские работники.

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