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В Кремле получили заявление об отставке главы Владимирской области
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В Кремле получили заявление об отставке главы Владимирской области

Песков: заявление об отставке Сипягина находится на рассмотрении
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В Кремле получили заявление об отставке губернатора Владимирской области Владимира Сипягина. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Получили, на рассмотрении», — ответил он на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля также пообещал своевременно проинформировать СМИ о соответствующем решении.

Заявление об отставке в администрацию президента губернатор направил 1 октября. Сипягин перейдет на работу в Государственную думу. 29 сентября в администрации Владимирской области сообщили, что глава региона решил принять мандат депутата нижней палаты парламента страны.

Сам Сипягин в своем обращении к жителям области отметил, что, принимая данное решение, он руководствовался «намерением принести максимальную пользу» области.

Губернатор входил в общефедеральную часть списка ЛДПР из 15 человек во главе с лидером партии Владимиром Жириновским.

В 2021 году выборы в Госдуму были впервые проведены в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке. Возможность электронного голосования была предоставлена жителям Москвы, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областей, а также Севастополя.

Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти российских субъектов (еще в двух регионах высших административных лиц выбирали депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов. Дистанционное голосование началось в Москве 17 сентября в 8:00 и завершилось 19 сентября в 20:00. Итоговая явка тех, кто зарегистрировался онлайн, составила 96,5%.

Партия «Единая Россия» одержала победу на выборах в Госдуму по итогам обработки 100% протоколов, набрав 49,82% голосов. В Госдуму также прошли КПРФ (18,93%), ЛДПР (7,55%), «Справедливая Россия — За правду» (7,46%) и «Новые люди» (5,32%).

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