Агент главного тренера «Локомотива» отреагировал на слухи об отставке

Агент главного тренера футбольного клуба «Локомотив» Деян Йоксимович в беседе с газетой «Спорт-Экспресс» 4 октября отказался комментировать информацию о том, что Марко Николич в ближайшее время покинет пост наставника московской команды.

О том, что Николич в ближайшее время покинет пост, ранее в этот день сообщил журналист Нобель Арустамян. По его словам, именно на отставку настроен спортивный департамент «Локомотива» во главе с руководителем отдела спорта ФК Ральфом Рангником.

«Не могу комментировать. В первую очередь клуб должен сделать заявление», — сказал Йоксимович.

Сербский специалист возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. Под его началом железнодорожники заняли второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21, а также выиграли Кубок России.

Ранее, 30 сентября, «Локомотив» уступил со счетом 0:2 итальянскому «Лацио» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы УЕФА. Счет в матче на 13-й минуте открыл полузащитник «Лацио» Тома Башич.