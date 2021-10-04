Прямой эфир
Общество
Москвичам спрогнозировали рекорды атмосферного давления 4 и 5 октября
Мир
В Белоруссии опровергли принятие закона об изменениях в Конституции
Мир
Власти Германии отрицают причастность к блокировке RT DE в YouTube
Общество
Попова объявила об отмене массовых мероприятий в РФ из-за COVID-19
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за сильных дождей
Армия
Россия провела пуск ракеты «Циркон» из-под воды
Политика
В Кремле получили заявление об отставке главы Владимирской области
Спорт
Ильзат Ахметов вызван в сборную России по футболу
Культура
Фильм «Веном 2» возглавил российский кинопрокат в выходные

Мемориал под Иркутском восстановили после акта вандализма

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Под Иркутском рядом с поселком Пивовариха восстановлен мемориал жертвам политических репрессий. Ранее неизвестные нанесли надписи на звонницу, стены памяти и информационные стенды, на которых находятся фотографии расстрелянных в годы сталинских репрессий.

Восстановительные работы проводил Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области. Информацию об акте вандализма передали в правоохранительные органы, сообщил ИА IrkutskMedia глава региональной службы по охране объектов культурного наследия Виталий Соколов.

В августе завершилась реконструкция мемориала. Специалисты установили звонницу, стенды с информацией о политических репрессиях, шесть стен памяти. На них нанесли 12,5 тыс. фамилий расстрелянных и захороненных на территории всей Иркутской области. На эти цели из внебюджетных источников было выделено 30,8 млн рублей.

Это захоронение является первым таким местом, обнаруженным в России. Его нашли в 1989 году. По информации из архивов ФСБ, в годы массовых репрессий на территории Иркутской области было расстреляно порядка 15 тыс. человек.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021