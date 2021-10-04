Мемориал под Иркутском восстановили после акта вандализма

Под Иркутском рядом с поселком Пивовариха восстановлен мемориал жертвам политических репрессий. Ранее неизвестные нанесли надписи на звонницу, стены памяти и информационные стенды, на которых находятся фотографии расстрелянных в годы сталинских репрессий.

Восстановительные работы проводил Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области. Информацию об акте вандализма передали в правоохранительные органы, сообщил ИА IrkutskMedia глава региональной службы по охране объектов культурного наследия Виталий Соколов.

В августе завершилась реконструкция мемориала. Специалисты установили звонницу, стенды с информацией о политических репрессиях, шесть стен памяти. На них нанесли 12,5 тыс. фамилий расстрелянных и захороненных на территории всей Иркутской области. На эти цели из внебюджетных источников было выделено 30,8 млн рублей.

Это захоронение является первым таким местом, обнаруженным в России. Его нашли в 1989 году. По информации из архивов ФСБ, в годы массовых репрессий на территории Иркутской области было расстреляно порядка 15 тыс. человек.