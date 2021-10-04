В Кремле прокомментировали задержание журналиста «КП в Беларуси»

В Кремле не располагают доподлинной информацией о том, где именно был задержан журналист «Комсомольской правды в Беларуси» Геннадий Можейко. Об этом сообщил в понедельник, 4 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

О том, что Можейко был задержан в Москве и 1 октября вывезен в Минск, рассказал главный редактор издания Владимир Сунгоркин.

«Мы не располагаем какой-то доподлинной информацией о том, где произошло задержание журналиста. Мы этого просто не знаем», — отметил Песков.

Он также уточнил, что в данном случае речь идет о гражданине Белоруссии. Власти РФ, по словам представителя Кремля, не могут наводить справки о нем по дипломатическим каналам и заниматься защитой его интересов.

«Вы правильно сказали, и я хочу обратить на это особое внимание, что речь идет именно о гражданине Белоруссии. <...> Конечно, если это связано с его журналистской деятельностью, то, безусловно, нельзя одобрять такие действия. Но еще раз повторяю: мы не знаем деталей, мы не знаем, что вменяется ему в вину. И все-таки речь идет о, скажем так, внутрибелорусском сюжете. И здесь, мы, наверное, вряд ли можем что-то детально комментировать», — заявил пресс-секретарь российского лидера.

В то же время Песков напомнил, что Россия ранее выразила несогласие в связи с тем, что был заблокирован сайт «Комсомольской правды в Беларуси».

Накануне сообщалось, что Можейко находится в изоляторе на Окрестина в Минске, а дома у него был проведен обыск. На сайте kp.ru со ссылкой на слова матери Можейко уточняется, что обыск прошел в рамках сразу двух уголовных дел — о разжигании вражды и оскорблении представителя власти.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию, отметила, что «КП в Беларуси» — филиал российского издания, и исходя из этого российская сторона надеется на соблюдение прав журналистов в соответствии с общепринятыми международными нормами. Посольство РФ, по ее словам, постоянно контактирует по этим вопросам с белорусской стороной.

Секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир потребовал освобождения Можейко, поскольку ему не предъявили обвинений в террористической или другой преступной деятельности. По его словам, журналист до сих пор не вышел на связь с родственниками и коллегами.

29 сентября пользователи интернета в Белоруссии столкнулись с тем, что сайт «Комсомольской правды в Беларуси» не открывается. Как объяснили в мининформе республики, ограничение доступа к сайту связано с тем, что на интернет-ресурсе «размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности».