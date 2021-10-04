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Фильм «Веном 2» возглавил российский кинопрокат в выходные

Фильм «Веном 2» возглавил российский кинопрокат в выходные

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Американский фантастический блокбастер «Веном 2» стал лидером российского проката по итогам выходных. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 30 сентября по 3 октября.

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Так, картина от Marvel с Томом Харди в главной роли собрала за минувший уик-энд 1,084 млрд рублей. В прокат фильм вышел 30 сентября. Лента является продолжением блокбастера «Веном» 2018 года. По сюжету новой части журналист Эдди Брок вступит в противостояние с серийным убийцей Клетусом Кэсиди, которого в качестве носителя выбрал симбиот Карнаж.

«Веном 2» установил рекорд по предпродажам в российском прокате. До начала официального показа картина собрала 58 млн рублей.

Режиссером картины выступил Энди Серкис, который лично занимался разработкой персонажа Голум в киноадаптации «Властелина колец», отмечает «Федеральное агентство новостей».

Второе место по кассовым сборам досталось американскому фантастическому блокбастеру «Дюна» режиссера Дени Вальнева. В прокате фильм собрал 142 млн рублей. Картина является экранизацией одноименного романа писателя-фантаста Фрэнка Герберта, пишет «Москва 24». Еще до выхода в прокат в рамках предварительных продаж лента заработала в России больше 50 млн рублей, уточняет сайт aif.ru.

Тройку лидеров замыкает американский мультфильм «My Little Pony: Новое поколение» от режиссеров Роберта Каллена и Хосе Уче, заработавший за выходные 24,6 млн рублей, отмечает телеканал «360». По сюжету главным героем является пони Санни, которой вместе с друзьями предстоит вернуть в сказочную страну Эквестрию пропавшую магию.

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