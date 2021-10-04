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В Кремле оценили перспективы встречи Путина и Зеленского

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Предпосылок к возможной встрече президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского в настоящее время нет. Об этом в понедельник, 4 октября, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал заявление президента Украины о том, что встречу не хочет допустить окружение Путина.

«Пока никаких предпосылок для этого нет. Никаких новых элементов не появилось. Путин не отвергал возможность встречи, говорил, что готов ее провести. Но для начала надо определиться с тем, что два президента могли бы обсуждать. И здесь никакого движения не зафиксировано», — сказал Песков журналистам.

Днем ранее Зеленский предположил, что встреча с Путиным в формате тет-а-тет может быть результативной. Он также отметил, что окружение российского президента не хочет проведения встречи в таком формате, так как это «может принести неожиданный результат».

Песков, в свою очередь, 26 сентября заявил о готовности российского лидера встретиться с президентом Украины, однако камнем преткновения является нежелание Киева выполнять Минские соглашения. Он еще раз напомнил, что Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, и решить его можно только в том случае, если украинцы начнут говорить друг с другом. Также представитель Кремля подчеркивал, что встреча Зеленского и Путина состоится тогда, когда главы государств определят окончательную повестку.

В апреле Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке» Донбасса. По его словам, разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

Путин позднее ответил, что если его украинский коллега намерен поднимать тему Донбасса, то ему следует для начала наладить контакты с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а не вести переговоры с третьими странами, которые не являются участниками внутриукраинского конфликта. При этом в Москве всегда открыты для обсуждения отношений РФ и Украины, подчеркнул российский лидер.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации украинские власти винят Россию. Москва неоднократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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