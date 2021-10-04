Все жилые дома в Рязани обеспечили отоплением

Отопление поступило во все жилые дома в Рязани. Также теплом обеспечены социальные объекты, школы и детские сады.

По данным городской администрации, некоторые рязанцы ранее жаловались на отсутствие отопления. В мэрии пояснили, что ситуации не связаны с прорывами коммуникаций и авариями. На некоторых адресах выявлены внутриквартальные и внутридомовые неполадки. Об этом пишет РИА «7 новостей».

Перерасчет платы за отопление для горожан произведут автоматически в соответствии с датой фактической поставки тепла в конкретном доме.

Ранее Роспотребнадзор призвал больше внимания уделять температурному режиму в помещениях социальных объектов в связи с похолоданием и увеличением риска заражения ОРВИ.