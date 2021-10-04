Прямой эфир
Общество
Москвичам спрогнозировали рекорды атмосферного давления 4 и 5 октября
Мир
В Белоруссии опровергли принятие закона об изменениях в Конституции
Мир
Власти Германии отрицают причастность к блокировке RT DE в YouTube
Общество
Попова объявила об отмене массовых мероприятий в РФ из-за COVID-19
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в Сочи из-за сильных дождей
Армия
Россия провела пуск ракеты «Циркон» из-под воды
Политика
В Кремле получили заявление об отставке главы Владимирской области
Спорт
Ильзат Ахметов вызван в сборную России по футболу
Культура
Фильм «Веном 2» возглавил российский кинопрокат в выходные

Песков рассказал о планах Путина встретиться с представителями новых фракций

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

12 октября президент РФ Владимир Путин встретится с депутатами Госдумы VIII созыва в Кремле. Об этом 4 октября сообщил на брифинге журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В едином созыве: как Госдума откроет осеннюю сессию
Нижняя палата готовится к распределению комитетов и появлению новых

«Готовится встреча президента с депутатами Государственной думы Федерального собрания РФ VIII созыва в Георгиевском зале Кремля», — уточнил Песков.

Также представитель Кремля добавил, что дата встречи весьма символична — именно в этот день состоялось первое заседания Госдумы нового созыва.

Ранее, 4 октября, фракции определись с лидерами и вице-спикерами Госдумы. В палате завершились консультации с руководством партий, фракции определились со структурой, а также комитетами, которые будут распределены пакетным соглашением по пропорциональному принципу в зависимости от количества голосов избирателей. Планируется, что число комитетов будет увеличено с 26 до 32.

1 октября Владимир Путин подписал указ о первом заседании Госдумы, назначив его на 12 октября.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021