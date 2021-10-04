Песков рассказал о планах Путина встретиться с представителями новых фракций

12 октября президент РФ Владимир Путин встретится с депутатами Госдумы VIII созыва в Кремле. Об этом 4 октября сообщил на брифинге журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Готовится встреча президента с депутатами Государственной думы Федерального собрания РФ VIII созыва в Георгиевском зале Кремля», — уточнил Песков.

Также представитель Кремля добавил, что дата встречи весьма символична — именно в этот день состоялось первое заседания Госдумы нового созыва.

Ранее, 4 октября, фракции определись с лидерами и вице-спикерами Госдумы. В палате завершились консультации с руководством партий, фракции определились со структурой, а также комитетами, которые будут распределены пакетным соглашением по пропорциональному принципу в зависимости от количества голосов избирателей. Планируется, что число комитетов будет увеличено с 26 до 32.

1 октября Владимир Путин подписал указ о первом заседании Госдумы, назначив его на 12 октября.