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В Сети появились подробности о новом фургоне «УАЗ Профи»

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Нижегородская компания «Универсал НН» выпустила универсальный фургон на базе автомобиля «УАЗ Профи». Об этом 4 октября сообщает «За рулем».

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Фургон имеет общее назначение и на его базе могут быть созданы автодом (кемпер), лаборатория, изотермический фургон с рефрижератором, коммунальный автомобиль и многое другое.

В настоящее время компания изготовила фургон в аварийно-спасательной версии. Эту модель фирма планирует выпускать серийно. Также планируется производить пикап с тентовым верхом. Экземпляр находится в стадии постройки, которая завершится через несколько месяцев.

Кроме того, появится минивэн. В пассажирскую модификацию войдут обычный вариант с салоном 8+1 (аналог ГАЗа «Соболь»), версия для перевозки человека с ограниченными возможностями в коляске и со специальным подъемником для инвалидной коляски сзади.

Сегодня новый двухрядный« УАЗ Профи» предлагается по цене от 1 172 000 рублей. Привод — исключительно полный. Машину оснащают 2,7-литровым атмосферником (150 л.с.) и 5-ступенчатой механической коробкой передач.

12 июля сообщалось, что Ульяновский автомобильный завод опубликовал фото автомобиля «УАЗ», который превратили в автодом.

В компании рассказали, что кемпер предназначается для клиентов из Европы, где такие машины пользуются особой популярностью.

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