Песков оценил возможность возращения «Газпрома» к переговорам с Киевом

«Газпром» никогда не отрицал возможность вернуться к прямым переговорам с Украиной. Об этом сообщил в понедельник, 4 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Газпром» никогда не отрицал такую возможность. «Газпром» — надежный поставщик газа, был, есть, остается и будет. Всё вопрос переговоров и вопрос экономической целесообразности для компании», — сказал представитель Кремля.

«Газпром» начал поставлять газ в Венгрию с 1 октября через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы. Позже в тот же день в компании «Оператор ГТС Украины» рассказали, что страна лишилась возможности виртуального импорта газа из Венгрии из-за прекращения транзита.

При этом глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко отметил, что «Газпром» имеет право прекращать физический транзит природного газа через украинскую территорию, так как это предусмотрено действующим транзитным контрактом между Украиной и РФ.

«Газпром» и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет в конце сентября. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход территории Украины. Соглашение также предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Вместе с тем 15 сентября Витренко подчеркнул, что «Нафтогаз» готов продлить контракт с «Газпромом» на транзит российского газа.

Киев официально заявляет об отказе приобретать российский газ с 2015 года. Украинские власти настаивают, что покупают топливо реверсом из Европы. При этом эксперты указывали, что, по сути, Украина всё равно приобретает российский газ.