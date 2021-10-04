В «Магните» предложили ФАС обсудить вопросы ценообразования

Торговая сеть «Магнит» исключает в своих действиях злоупотребление доминирующим положением и предлагает обсудить вопросы ценообразования на социально значимые товары и определения товарных и географических границ рынка. Об этом говорится в сообщении компании, которое поступило в редакцию «Известий» в понедельник, 4 октября.

Ранее в этот день в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рассказали, что сети «Магнит» и «Пятерочка» сообщили о снижении розничных цен на пшеничную муку, хлеб, курицу и свинину в городских округах Подмосковья, где они занимали доминирующее положение.

В сообщении «Магнита» говорится, что 30 сентября торговая сеть направила официальный ответ на предупреждение УФАС Московской области, в котором ведомство указало на необходимость снижения цен на ряд позиций продовольственных товаров в двух магазинах сети.

«Магнит» утверждает, что «существует ряд вопросов по методологии» ФАС, что позволило прийти к выводу о наличии в действиях компании признаков нарушения антимонопольного законодательства. Ритейлер обратил внимание антимонопольной службы на то, что различный подход к ценообразованию обуславливается «множеством объективных факторов, не связанных с размером доли торговой сети в общем объеме реализованных продовольственных товаров в муниципальных образованиях одного региона».

Понимая свою социальную роль в обеспечении доступности продовольственных товаров для населения, «Магнит» решил снизить цены в двух подмосковных магазинах, обозначенных в предупреждении УФАС, указали в компании.

«Продолжая конструктивный диалог с ведомством и в интересах потребителей, компания полагает необходимым обсудить подход к ценообразованию на социально значимые товары, с учетом всех релевантных и экономически обоснованных факторов, и выражает готовность активно содействовать данному процессу и принимать в нем участие», — отмечается в сообщении.

УФАС России по Московской области предупредило 23 сентября АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и ООО «Агроторг» (сеть «Пятерочка») о необходимости прекратить необоснованное завышение розничных цен. Предупреждения нужно было исполнить в течение 10 дней с момента их получения.

По данным антимонопольщиков, АО «Тандер» и ООО «Агроторг», занимая доминирующее положение в ряде городских округов региона, установили более высокие цены на продукты питания, чем в других муниципальных образованиях. В этих населенных пунктах на пшеничную муку, хлеб, курицу и свинину цены повысили более чем на 10%, чем в других городах и районах области, в которых они не доминируют на рынке.