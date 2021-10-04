РЕН ТВ в прямом эфире покажет третий бой Фьюри и Уайлдера

Телеканал РЕН ТВ в ночь на 10 октября покажет в прямом эфире бой между действующим чемпионом мира по боксу в тяжелой весовой категории по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсоном Фьюри и экс-обладателем соответствующего пояса Деонтеем Уайлдером.

Бой пройдет на арене T-Mobile в Лас-Вегасе в США.

Ранее, 22 февраля 2020 года, во втором поединке, который состоялся в Лас-Вегасе Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом и отобрал титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC. До этого американец успешно защищал титул в течение 10 лет.

В июле того же года был запланирован матч-реванш, но с закрытием казино в Лас-Вегасе и приостановкой поездок из Европы в США из-за распространения коронавируса бой не смог состояться.

Первый поединок бойцов прошел 1 декабря 2018 года. Тогда по решению судей была зафиксирована ничья.

Рекорд 35-летнего Уайлдера по прозвищу Бронзовый Бомбардировщик — 42 победы, поражение и ничья. У 33-летнего Фьюри, известного как Цыганский Король, — 31 бой, 30 побед и ничья.