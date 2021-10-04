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К участию в ОИ в Пекине допустят привитых российскими вакцинами атлетов

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Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине принял решение о допуске к участию в соревнованиях спортсменов, прошедших вакцинацию российскими препаратами от коронавируса, сообщили в организации 4 октября.

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Там уточнили, что допустима вакцинация всеми препаратами, признанными Всемирной организацией здравоохранения, соответствующими международными организациями, а также официально одобренными странами или регионами. Для участия необходимо пройти полный курс вакцинации.

Как заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев, такое решение оргкомитета является проявлением дружественного отношения к России со стороны Китая.

«То, что Китай сделал такой шаг и что на Олимпийских играх наши атлеты будут иметь возможность именно с российскими вакцинами принять участие в соревнованиях, конечно, является продвижением вперед, признанием нашими китайскими соседями нашей медицины, вакцин и проявлением дружественного отношения к нашей стране», — цитирует парламентария ТАСС.

30 сентября сообщалось, что на зимние Олимпийские игры в Пекине не допустят иностранных болельщиков. Билеты будут продавать только среди жителей Китая. Данные меры планируют ввести в целях обеспечения безопасного проведения Олимпиады.

Условия оформления билетов на соревнования опубликуют позже. Вакцинированных атлетов допустят на ОИ без обязательного карантина. Не прошедшие вакцинацию спортсмены должны будут пройти 21-дневную самоизоляцию. Случаи медотвода у участников рассмотрят в отдельном порядке.

В августе президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, что россияне на Олимпийских играх – 2022 выступят под флагом ОКР и с музыкой Чайковского вместо гимна. При этом форма олимпийцев для Игр-2022 находится на финальной стадии согласования.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля, в ней, по предварительным данным, примут участие свыше 3 тыс. спортсменов из 95 стран. На ней разыграют 109 комплектов наград.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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