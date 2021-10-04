СКР опубликовал видео задержания экс-мэра Владивостока Гуменюка

Следственный комитет России (СКР) по Приморскому краю опубликовал в понедельник, 4 октября, видео задержания экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка, подозреваемого во взятке более чем на 19,5 млн рублей.

На опубликованных кадрах можно заметить, как из здания регионального СК выходит подозреваемый в сопровождении с сотрудниками Следственного комитета.

Накануне стало известно, что следователи возбудили уголовное дело в отношении Гуменюка по подозрению в деле о взятке более 19,5 млн рублей.

По данным следствия, бывший градоначальник в период времени с 2019 по 2021 год регулярно получал взятки в виде денег от руководства МУПВ «Некрополь» и через посредников за общее покровительство при оказании похоронных услуг.