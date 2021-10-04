Экстренное предупреждение из-за ветра действует на Колыме

В Магаданской области 4 и 5 октября будет действовать экстренное предупреждение. Его объявили из-за сильного ветра.

Как пишет ИА MagadanMedia со ссылкой на ФГБУ «Колымское УГМС», до конца понедельника и весь вторник местами в Ольском, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского городских округов будет дуть северный и северо-восточный ветер со скоростью 17–22 м/с.

Во вторник северный ветер 15–20 м/с ожидается в Среднеканском, континентальной части Омсукчанского, Северо-Эвенского городских округов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что «золотая осень» простоит в центральной части России до конца рабочей недели.