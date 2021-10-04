Журналист Арустамян анонсировал отставку Николича из ФК «Локомотив»

Марко Николич в ближайшее время покинет пост главного тренера московского ФК «Локомотив». Об этом в понедельник, 4 октября, в своем Telegram-канале сообщил журналист Нобель Арустамян.

«Сегодня у Марко состоится встреча с руководством «Локомотива» и РЖД. На ней будет обсуждаться отставка тренера. Именно на отставку настроен спортивный департамент «Локомотива» во главе с Ральфом Рангником. Внутри клуба ее обсуждали уже несколько недель», — приводит слова Арустамяна «Спорт-Экспресс».

Сербский специалист возглавил «Локомотив» в мае 2020 года. Под его началом железнодорожники заняли второе место в сезоне–2019/20, третье — в сезоне–2020/21, а также выиграли Кубок России.

Ранее «Локомотив» уступил «Ростову» в матче 10-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги», встреча завершилась со счетом 1:2, пишет RT. По итогам 10 игр команда с 17 очками занимает четвертую позицию в турнирной таблице.

На прошлой неделе «Локомотив» потерпел поражение от римского ФК «Лацио» в матче 2-го тура Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 0:2, пишет Life.ru.