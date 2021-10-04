Мурашко заявил об отсутствии претензий у ВОЗ к «Спутнику V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не имеет претензий к российской вакцине от коронавируса «Спутник V», вопросы были только к документации. Такое уточнение в понедельник, 4 октября, сделал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на пленарной сессии форума «Биотехмед».

«К продукту претензий нет, были вопросы по досье», — отметил он.

Глава ведомства уточнил, что у организации были вопросы по соответствию пакета документов правилам, но все необходимые поправки в досье уже внесены, пишет «Газета.ру».

«Те разногласия, которые были, все сняты», — заверил Мурашко.

По его словам, документы в ближайшее время будут переданы в ВОЗ.

Два дня назад глава Минздрава по итогам переговоров с председателем ВОЗ Тедросом Гебрейесусом сообщил, что все барьеры, препятствовавшие признанию организацией «Спутника V», устранены и для одобрения требуется лишь завершить некоторые административные процедуры.

В тот же день президент производящей препарат аргентинской фармацевтической компании Richmond Laboratories Марсело Рубен Фигейрас заявил, что ВОЗ одобрит вакцину «Спутник V» не более чем в течение двух месяцев. По словам эксперта, «Спутник V» до сих пор не был одобрен ВОЗ из-за административных проблем. Он напомнил, что российской вакциной уже привились миллионы людей по всему миру.

Первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V», разработанная специалистами Центра имени Гамалеи Минздрава России, зарегистрирована уже в 70 странах с общим населением более 4 млрд человек.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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