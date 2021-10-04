Строительство второй линии метро в Казани оценили в 41,1 млрд рублей

В Казани ведутся работы на первом участке второй линии метрополитена. Строительство ветки оценили в 41,1 млрд рублей.

Вторая линия должна связать Кировский, Московский, Ново-Савиновский, Приволжский и Советский районы Казани. Она соединится с первой линией на станциях Яшьлек и Дубравная. По словам генерального директора АО «Казметрострой» Марата Рахимова, длина первого участка второй линии составляет свыше 5,7 км. На нем расположится четыре станции. По проекту пропускная способность участка составит 30 пар поездов в час. Об этом сообщает ИА «Татар-информ». Пока станциям не присвоены названия. Строительство завершится в августе 2027 года.

Три станции планируют оборудовать лестничными спусками. Лишь на станции, расположенной на пересечении улиц Фучика и Ложминской, установят три ленты лестничных эскалаторов.

На текущий момент комплексы «Айсылу» и «Ляйсан» прошли первые 3 км участка. По всей линии развернуты работы по выносу коммуникаций. Строительная площадка станции напротив ТЦ «МЕГА» выбрана в качестве базовой, там построены объекты административно-бытового комплекса, медпункт и штаб.