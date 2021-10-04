Адвокат допустил отказ Саакашвили от экстрадиции на Украину

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, задержанный в Тбилиси, возможно, сам откажется от экстрадиции на Украину. Об этом в понедельник, 4 октября, заявил адвокат бывшего грузинского лидера Георгий Чивиашвили.

«Что касается вопроса об экстрадиции, позиция Михаила Саакашвили в этом вопросе такова, что он прибыл в Грузию, на свою родину, и собирается вести политическую борьбу. Возможно, он откажется от экстрадиции», — сказал он журналистам.

Ранее в этот день вице-премьер, министр культуры, спорта и молодежи Грузии Тея Цулукиани подчеркнула, что Тбилиси не намерен передавать Киеву Саакашвили. Она добавила, что политик будет отбывать тюремный срок на родине.

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси в квартире на проспекте Гурамишвили после его возвращения в Грузию. В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. На следующий день был также задержан хозяин квартиры, где скрывался экс-президент.

Журналисты предположили, что он мог попасть на территорию страны на трейлере, водителем которого был Элгуджа Цомая — владелец квартиры, где позже задержали политика. По другой версии, экс-президент пересек границу страны в вентиляционной кабине фуры.

4 октября на территорию тюрьмы в Рустави, где находится Саакашвили, приехал автобус с бойцами спецназа. Спецназ выставил кордон вокруг тюрьмы, там ожидается акция сторонников Саакашвили.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Саакашвили является украинским гражданином, поэтому он займется вопросом его возвращения.

Однако премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что Саакашвили сможет вернуться на Украину лишь после того, как отсидит на родине весь тюремный срок. Он также рассказал, что бывший президент и его команда планировали убийство оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти Грузии.