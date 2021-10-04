Фестиваль «Камчатка рыбацкая» стартует на Камчатке 8 октября

На Камчатке в пятницу, 8 октября, начнется фестиваль «Камчатка рыбацкая». Его мероприятия продлятся до 17 октября. Идея фестиваля — отметить день рождения рыбной отрасли.

По словам краевого министра рыбного хозяйства Андрея Здетоветского, в основу проведения праздника легла дата первой промысловой экспедиции судов активного лова. Она была направлена из Петропавловска в район Олюторского залива. Это было 8 октября 1936 года. Таким образом, в этом году 8 октября исполнится 85 лет со дня этого события.

Также фестиваль приурочен к 125-летию зарождения промысла на Камчатке. В 1896 году Русское товарищество котиковых промыслов заготовило на промысле первую партию соленой рыбы в бочках, чтобы продать ее потом на внешнем рынке.

ИА KamchatkaMedia пишет, что в течение нескольких дней на различных праздничных площадках организуют развлечения для рыбаков, местных жителей и гостей полуострова.

Рыбный фестиваль хотят сделать ежегодным и проводить во вторую пятницу октября. Традиционный праздник День рыбака также будет отмечаться во второе воскресенье июля.