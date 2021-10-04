Прямой эфир
Общество
Первый в мире «киноэкипаж» утвердили к полету на МКС
Экономика
Цена газа в Европе впервые превысила $1200 за 1 тыс. куб. м
Наука
Объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины
Мир
В Грузии заявили о нежелании передавать Саакашвили Украине
Мир
В Японии объявили состав нового правительства
Мир
Россия вышлет из страны сотрудника посольства Северной Македонии
Мир
Нижняя палата парламента Белоруссии утвердила изменения в Конституции
Мир
Стало известно о разработке США новой ядерной доктрины
Общество
Мошенники придумали схему с розыгрышем автомобилей

Фестиваль «Камчатка рыбацкая» стартует на Камчатке 8 октября

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На Камчатке в пятницу, 8 октября, начнется фестиваль «Камчатка рыбацкая». Его мероприятия продлятся до 17 октября. Идея фестиваля — отметить день рождения рыбной отрасли.

По словам краевого министра рыбного хозяйства Андрея Здетоветского, в основу проведения праздника легла дата первой промысловой экспедиции судов активного лова. Она была направлена из Петропавловска в район Олюторского залива. Это было 8 октября 1936 года. Таким образом, в этом году 8 октября исполнится 85 лет со дня этого события.

Также фестиваль приурочен к 125-летию зарождения промысла на Камчатке. В 1896 году Русское товарищество котиковых промыслов заготовило на промысле первую партию соленой рыбы в бочках, чтобы продать ее потом на внешнем рынке.

ИА KamchatkaMedia пишет, что в течение нескольких дней на различных праздничных площадках организуют развлечения для рыбаков, местных жителей и гостей полуострова.

Рыбный фестиваль хотят сделать ежегодным и проводить во вторую пятницу октября. Традиционный праздник День рыбака также будет отмечаться во второе воскресенье июля.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021