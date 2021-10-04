Власти округа на Колыме оштрафовали за пырей и конский щавель

Администрация Ягоднинского округа Магаданской области заплатит штраф за то, что местные сельскохозяйственные угодья заросли сорняками. Это является нарушением требований земельного законодательства. Решение приняло региональное управление Россельхознадзора.

ИА MagadanMedia уточняет, что специалисты ведомства провели проверку в отношении работы районной администрации в августе этого года. Муниципальному образованию принадлежит 13 земельных участков сельхозназначения в окрестностях сел Эльген и Таскан.

Во время проверки выяснилось, что все участки имеют свободный доступ. Межевые знаки отсутствуют. Признаков ведения сельхозпроизводства не обнаружено. Из-за этого они заросли сорной и кустарниковой растительностью.

По всем участкам равномерно расположены пырей ползучий, тысячелистник обыкновенный, пижма обыкновенная, полынь обыкновенная, щавель конский и ива. Сорные растения достигают высоты 130 см. Это означает, что весной и летом сорняки не уничтожались и прошли все фазы роста. Следов обработки почвы сельскохозяйственной техникой эксперты не нашли.

По результатам проверки замглавы комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ягоднинского городского округа, начальник отдела по земельным отношениям округа привлечены к административной ответственности и заплатят штраф в размере 200 тыс. рублей и 25 тыс. рублей соответственно.

В адрес администрации направлено представление об устранении условий, которые способствовали совершению правонарушения.