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Россия объявила сотрудника посольства Северной Македонии персоной нон грата

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Россия объявила о высылке сотрудника посольства Северной Македонии в качестве зеркальных мер на аналогичные действия Скопье. Об этом в понедельник, 4 октября, сообщает МИД России.

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«4 октября временный поверенный в делах Республики Северной Македонии в Российской Федерации О.Чаушевская-Димовская была приглашена в МИД России, где ей вручена нота министерства об объявлении persona non grata сотрудника посольства Северной Македонии в Москве», — говорится в сообщении ведомства.

Такой шаг является ответом на ничем не обоснованную высылку российского дипломата посольства России в Скопье в августе.

Речь шла о заместителе военного атташе в Северной Македонии. В МИД РФ тогда заявили о том, что Россия вынуждена адекватно отреагировать на недружественные действия республики.

До этого, 18 мая, власти Северной Македонии также решили выслать из страны одного из российских дипломатов. Тогда в июне Москва в ответ объявила персоной нон грата сотрудника посольства Северной Македонии в качестве ответа на «ничем не мотивированное решение» Скопье.

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