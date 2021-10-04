Прямой эфир
Общество
Первый в мире «киноэкипаж» утвердили к полету на МКС
Экономика
Цена газа в Европе впервые превысила $1200 за 1 тыс. куб. м
Наука
Объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины
Мир
В Грузии заявили о нежелании передавать Саакашвили Украине
Мир
В Японии объявили состав нового правительства
Мир
Россия вышлет из страны сотрудника посольства Северной Македонии
Мир
Нижняя палата парламента Белоруссии утвердила изменения в Конституции
Мир
Стало известно о разработке США новой ядерной доктрины
Общество
Мошенники придумали схему с розыгрышем автомобилей

Национальная Медиа Группа и фонд «Сколково» организовали конкурс стартаперов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эффективное средство против пиратского контента найдено, теперь его смогут искать роботы — они также будут отправлять нарушителям письма с требованием удалить украденные видеозаписи и музыку. Это один из самых прорывных проектов в области новых медиа. Такая возможность стала доступна благодаря конкурсу стартаперов, который организовали Национальная Медиа Группа (НМГ) и фонд «Сколково».

На конкурсе десятки начинающих бизнесменов смогли презентовать свои идеи и изобретения. Так, нейромаркетолог Алеся Чичинкина предложила надевать на участников фокус-группы головной убор, как для энцефалограммы. Она пояснила, что в зависимости от реакции людей будут дорабатывать фильм или же компьютерную игру.

Завести машину: российский робот впервые стал охранником в Европе
Какие обязанности андроид сможет выполнять за людей

«Если в области производства контента Национальная Медиа Группа является, наверное, одним из признанных лидеров и сложно с нами конкурировать на этом поле, по крайней мере в России, то с технологической точки зрения у нас была необходимость усиливаться и находить новые, интересные решения», — отметила гендиректор НМГ Светлана Баланова.

Она подчеркнула, что с победителями конкурса будут выстраивать пилоты и возможные партнерства, также можно будет рассматривать инвестиционные партнерства и инвестиции в эти бизнесы.

Для участия в конкурсе, который стал международным, свои заявки подали больше 200 компаний из 13 стран. В финал смогли пройти только авторы 20 самых перспективных проектов.

«Когда ты не из этого рынка, когда ты просто стартап, очень тяжело работать с корпорациями. То есть, во-первых, с ними познакомиться, потом доказать, что я там не просто стартапер и эта идея что-то за собой несет, потом доказать, что это правда работает», — рассказал участник конкурса инновационных проектов Media Gate Андрей Григорьев.

Перспективные проекты попадут на первую в России карту медиатехнологий от фонда «Сколково». При этом найти партнеров и инвесторов смогут даже те, кто в конкурсе не победил.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021