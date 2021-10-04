Национальная Медиа Группа и фонд «Сколково» организовали конкурс стартаперов

Эффективное средство против пиратского контента найдено, теперь его смогут искать роботы — они также будут отправлять нарушителям письма с требованием удалить украденные видеозаписи и музыку. Это один из самых прорывных проектов в области новых медиа. Такая возможность стала доступна благодаря конкурсу стартаперов, который организовали Национальная Медиа Группа (НМГ) и фонд «Сколково».

На конкурсе десятки начинающих бизнесменов смогли презентовать свои идеи и изобретения. Так, нейромаркетолог Алеся Чичинкина предложила надевать на участников фокус-группы головной убор, как для энцефалограммы. Она пояснила, что в зависимости от реакции людей будут дорабатывать фильм или же компьютерную игру.

«Если в области производства контента Национальная Медиа Группа является, наверное, одним из признанных лидеров и сложно с нами конкурировать на этом поле, по крайней мере в России, то с технологической точки зрения у нас была необходимость усиливаться и находить новые, интересные решения», — отметила гендиректор НМГ Светлана Баланова.

Она подчеркнула, что с победителями конкурса будут выстраивать пилоты и возможные партнерства, также можно будет рассматривать инвестиционные партнерства и инвестиции в эти бизнесы.

Для участия в конкурсе, который стал международным, свои заявки подали больше 200 компаний из 13 стран. В финал смогли пройти только авторы 20 самых перспективных проектов.

«Когда ты не из этого рынка, когда ты просто стартап, очень тяжело работать с корпорациями. То есть, во-первых, с ними познакомиться, потом доказать, что я там не просто стартапер и эта идея что-то за собой несет, потом доказать, что это правда работает», — рассказал участник конкурса инновационных проектов Media Gate Андрей Григорьев.

Перспективные проекты попадут на первую в России карту медиатехнологий от фонда «Сколково». При этом найти партнеров и инвесторов смогут даже те, кто в конкурсе не победил.