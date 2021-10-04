Интрига, которую с привычной элегантностью завязал худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт, близка к разрешению. В ближайшие дни департамент культуры Москвы должен либо подписать его заявление об отставке и назначить нового худрука, либо уговорить народного артиста и дальше нести бремя руководства. Возможны и другие варианты развития ситуации, которые тоже стоит учитывать.

Чтобы понять, что значит для Театра сатиры личность худрука, не лишним будет обратиться к его истории. Почти половину из 97 лет существования театра им руководил народный артист СССР Валентин Плучек. Ученик Всеволода Мейерхольда, протеже Владимира Маяковского.

При нем театр, возникший как площадка для ревю и обозрений, собрал в репертуаре лучшие произведения русской и мировой драматургии; обосновался в здании, построенном в 1911 году для Цирка братьев Никитиных; обзавелся созвездием актеров, одно перечисление которых приводит в трепет. Плучек, правда, категорически возражал, когда артисты предпочитали театру другую деятельность, — в частности, был противником знаменитого телевизионного «Кабачка «13 стульев», костяк которого составляли актеры «Сатиры». Но зрители ломились в театр на «пани Зосю» и «пана Директора», и Плучек разделял с ними их успех.

«Сатиру» он возглавлял с 1957 по 2000 год, и это по сей день рекорд столичных худруков.

Эпоха Плучека завершилась, когда 91-летний патриарх, уже давно не появлявшийся в театре, пропустил открытие сезона. В Комитете по культуре Москвы ему предложили пост почетного председателя худсовета с сохранением зарплаты и персональной машины. В качестве же нового худрука назвали имя Ширвиндта. Об этом известно со слов самого Валентина Николаевича, который вскоре после увольнения дал интервью «Известиям».

«У нас был разговор с председателем Комитета культуры Бугаевым — он позвонил мне и предложил оставить театр. Скорее всего, я никогда больше в нем не появлюсь. Коллектив не знает о том, что происходит, вся интрига — дело рук Александра Ширвиндта. Я не верю в то, что Ширвиндт может быть хорошим руководителем театра, это несерьезно, ведь он по своей природе эстрадник».

Потом Плучек заявит, что его мысль исказили, возьмет свои слова обратно, но что сказано, то сказано: репутация худрука-«эстрадника» так или иначе сопровождает Ширвиндта все годы его руководства. И, надо сказать, без особых причин. Яркие мощные спектакли и развлекательный кассовый контент у него присутствуют примерно в той же пропорции, что была и у его ровесника и тоже худрука — актера Олега Табакова. Другое дело, что Ширвиндт работает на один театр (у Табакова кроме МХТ имени Чехова была «Табакерка») и не приглашает потенциально скандальных постановщиков вроде Богомолова, Серебренникова и молодого Молочникова. Да и пиарит он свои спектакли очень ненавязчиво.

Тем не менее отсутствием зрителей подмостки на Маяковке никогда не страдали. Можно, конечно, усмотреть в этом привилегию места в самом центре Москвы на пересечении туристических потоков. Но нельзя не признать очевидного: в Театре сатиры была и есть своя публика. Зрители, которые в 1970-е увидели там «Свадьбу Фигаро» (Ширвиндт играл Альмавиву, Миронов — Фигаро), потом привели в «Сатиру» своих детей, а те — своих. И все эти годы театр служил им верой и правдой.

Теперь, если Ширвиндт все-таки покинет свой пост, речь пойдет о том, чтобы к родителям, детям и внукам добавить тех, кто до этого знать не знал Театр сатиры. В этом случае пригодится худрук молодой и дерзкий, подобный Тимофею Кулябину, начавшему свою карьеру со скандального «Тангейзера» в Новосибирском театре оперы и балета. Но тогда предсказуемо поведет себя труппа, а получить подобие бояковского МХАТа, пусть и в облегченном варианте, учредителю вряд ли захочется. Тем более на скамейке запасных есть такие же креативные, но менее радикальные Антон Яковлев и Павел Сафонов, уже успешно ставившие в «Сатире».

Сегодня все перечисленные режиссеры — свободные художники. Но не факт, что ради отдаленной перспективы преобразить Театр сатиры они этой свободой рискнут.

В самом театре присутствует отличная кандидатура актера и режиссера Юрия Васильева, служащего там с момента окончания вуза и уже имеющего опыт театрального руководства. Не стоит сбрасывать со счетов и Сергея Газарова, чуть было не «севшего на царство» в Театре сатиры полтора года назад, когда Ширвиндт впервые заговорил об уходе. У Газарова, с которым у Александра Анатольевича, по его словам, совпадает представление о юморе, сейчас свой театр — «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна». Но деятельный Сергей Ишханович достигнет еще большего прогресса, объединив свою сцену и Театр сатиры. Сергей Женовач, возглавляющий МХТ имени Чехова и «Студию театрального искусства», — прекрасный для него пример.

Однако все эти прогнозы может свести на нет позиция одного-единственного человека, до поры до времени остающегося в тени. Речь — о Мамеде Агаеве, директоре-тяжеловесе, стоящем во главе Театра сатиры без малого 30 лет. Он пришел туда 27-летним стажером, на пути к директорству освоил все административные ступени — и в профессиональной среде ассоциируется с «Сатирой» так же прочно, как Плучек и Ширвиндт. У него тоже есть вдохновляющий пример — Марк Варшавер, энергично рулящий «Ленкомом» после ухода Марка Захарова. Творческая составляющая подобного курса — предмет отдельного разговора. Но то, что с Варшавером в обиходе государственных театров утвердилось понятие «директор театрального проекта», — факт бесспорный. Такой специалист и финансами управляет, и репертуар составляет, и режиссеров на постановки приглашает. Удобно, нет повода для разногласий (не будешь же конфликтовать с самим собой), и учредитель — депкультуры — спокоен: всё под контролем, в случае чего ответственность — на директоре.

В «Сатире» пока тандем: худрук — директор. Но взгляните-ка на афишную ленту, украшающую вход в здание. Огромными буквами прописано название спектакля, а ниже — помельче, но тоже крупно: директор театрального проекта — Мамед Агаев. Информация о худруке притулилась сбоку от подъезда, с непривычки и не заметишь. Мелочь, скажете? Сомневаюсь.

Автор — доктор искусствоведения, профессор, редактор отдела культуры газеты «Известия»

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