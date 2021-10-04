Суд в Черногории рассмотрит вопрос о политическом убежище Исмаилову

Суд в Подгорице рассмотрит заявление бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова о предоставлении ему политического убежища. Об этом «РИА Новости» сообщила адвокат бизнесмена Марина Русакова.

«Суд Подгорицы рассмотрит заявление Тельмана Исмаилова о предоставлении ему политического убежища 12 ноября», — сообщила она.

Предпринимателя 1 октября задержали по ордеру на розыск из России, он попросил убежища. Исмаилов пожаловался на некие политические гонения Москвы. В России предпринимателя обвиняют в организации убийств. Российский суд арестовал бывшего владельца Черкизовского рынка заочно.

2 октября Исмаилова арестовали на два месяца. Представители защиты бизнесмена обжаловали решение суда.

В парламенте Черногории призвали расследовать связи Исмаилова и президента страны Мило Джукановича.