Глава Оператора ГТС Украины опроверг информацию о возобновлении транзита газа в Венгрию

Сообщения о возобновлении «Газпромом» транзита газа через Украину в Венгрию не соответствует действительности. Об этом в понедельник, 4 октября, заявил гендиректор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в своем Facebook.

Речь идет о появившейся в СМИ информации о возобновлении транзита газа со ссылкой на венгерского оператора газотранспортной системы FGSZ. В соответствии с публикациями в прессе поток газа через пункт «Берегово» на границе с Украиной в настоящее время составляет 2,134 млн куб. м в час.

«Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ», — написал руководитель ГТС.

Три дня назад оператор сообщил, что транзит российского газа в Венгрию через украинскую территорию прекратился. Из-за этого республика утратила возможность ввоза природного газа из Венгрии по виртуальному реверсу.

Вместе с этим данные ОГТСУ свидетельствовали, что транзит газа в Венгрию через Украину в пятницу полностью не прекращался, но упал почти в четыре раза — до 4,823 млн куб. м, а 2 октября снизился еще в два раза — до 2,31 млн куб. м.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход территории Украины.

27 сентября «Газпром» подписал контракт с Будапештом сроком на 15 лет. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход территории Украины. Соглашение также предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Договор между РФ и Венгрией спровоцировал резкую реакцию Киева. Украинские власти выразили намерение обратиться в Еврокомиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения законодательству Европы в области энергетики.

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что этой зимой страну ожидает неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления. По его словам, Киев занимался «физическим отбором» газа из трубопровода для собственных нужд, в то время как свои запасы поставлял Европе.

В свою очередь руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко 30 сентября назвал Киев газовым наркоманом и заявил, что Венгрия преподала хороший урок Украине, заключив контракт на поставку газа с Россией.