Экс-президент Армении Кочарян объявил о планах начать уличные акции протеста

Оппозиционный парламентский блок «Армения», который возглавляет экс-президент страны Роберт Кочарян, намерен начать уличные акции протеста для смены власти в государстве. Об этом заявил сам бывший армянский лидер в понедельник, 4 октября, в ходе пресс-конференции.

«Будем бороться, и да, также начнем уличную борьбу, но всё должно созреть. Мы должны работать с народом по всей Армении. Да, мы должны попытаться убедить народ. Ты не можешь начать уличную борьбу без активного участия народа», — отметил Кочарян.

Он также добавил, что его сторонникам следует «всеми доступными инструментами добиться смены власти».

Ранее, 25 августа, депутаты парламента от правящей фракции «Гражданский договор» и оппозиционных «Армения» и «Честь имею» устроили потасовку, после того как выступающий от партии власти политик Айк Саркисян назвал предателями всех министров обороны, при которых освобождение от службы армии покупалось за деньги. В результате спикер парламента Ален Симонян вынуждены был объявить перерыв и вызвать службу безопасности.

2 августа депутат от правящей в Армении партии «Гражданский договор» Ален Симонян был избран председателем национального собрания нового созыва страны. В тот же день президент Армении Армен Саркисян назначил Никола Пашиняна премьер-министром.

В ходе выборов в июне партия «Гражданский договор» Пашиняна, согласно данным ЦИК, набрала 53,91% голосов избирателей. Блок экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» («Айастан») набрал 21,9%. Следом шел блок «Честь имею» бывшего армянского лидера Сержа Саргсяна с 5,22%.

Некоторые партии, среди которых блок «Честь имею», блок «Армения» и партии «Пробуждение» и «Армянская родина», не признали итоги выборов и направили иски в Конституционный суд Армении, однако 17 июля КС республики признал победу партии Пашиняна и отклонил иски.

Однако 26 сентября парламент Армении одобрил программу нового правительства. Так, по данным местных СМИ, за программу проголосовали 70 депутатов. Воздержавшихся не было.