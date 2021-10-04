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Мантуров рассказал о планах по производсву вакцин от коронавируса

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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров 4 октября заявил о том, что производство вакцин от COVID-19 по итогам текущего года составит более 300 млн доз.

«За период с января по 1 октября в общей сложности произведено почти 170 млн полных комплектов всех вакцин. В этом году выйдем на параметры 300 млн плюс», — отметил Мантуров на форуме «Биотехмед».

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Кроме того, он уточнил, что только за сентябрь в России выпустили 40 млн доз «Спутника V», а до конца 2021 года планируется произвести еще порядка 150 млн доз.

В августе первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко заявил, что запас вакцин от коронавируса есть во всех регионах России. При этом он отметил, что российское правительство тщательно наблюдает за ситуацией с количеством препаратов в стране. Однако во всех регионах темпы вакцинации разные.

22 июня Мантуров назвал планируемый объем выпуска вакцины «Спутник V» за рубежом. Начиная с июля, исходя из планов предприятий, можно будет обеспечивать производство до 30 млн доз только «Спутник V».

При этом он добавил, сказав о том, что ежемесячный объем производства российской вакцины «Спутник V» за рубежом с июля составит 5–6 млн доз.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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